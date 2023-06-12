محافظ المنيا يتفقد لجان الثانوية العامة للاطمئنان على سير الامتحانات.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، صباح اليوم عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة فى يومها الأول، لمتابعة سير الامتحانات وانتظام أداء الطلاب بمدرسة المنيا الثانوية بنات لمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والوقوف على مدى الانضباط وتأمين اللجان داخل المدارس وخارجها والاطمئنان على مدى جاهزيتها لتهيئة أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

رافق المحافظ خلال جولته التفقدية حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور على عبد السلام مدير إدارة المنيا التعليمية وعدد من مسئولى المديرية.

جاءت الجولة خلال الاستراحة بين الفترتين، حيث حث المحافظ الطلاب على التركيز، والبعد عن التوتر العصبى، والالتزام بضبط النفس، مما يحفظ لهم الهدوء الذى يساعدهم على التفكير السليم والإجابة الصحيحة، موجهاً بتشديد الرقابة داخل اللجان لمنع الغش، والالتزام بعدم دخول الطلاب سواء بالساعات الذكية أو السماعات الدقيقة أو أجهزة المحمول، وكلف وكيل وزارة التربية والتعليم باستمرار تفعيل العمل بغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية التابعة لها على مدار الساعة، والاتصال الدائم بغرفة عمليات المحافظة للإبلاغ عن أى مشكلات وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الطلاب أو المراقبين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية لحلها.

من جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 40 ألفا و704 طالباً منهم 22 ألفا و937 طالباً علمى علوم، و2443 طالبا علمى رياضة، و15 ألفا و324 طالبا بالشعبة الأدبية، يؤدون الامتحان داخل 100 لجنة، موضحا ًأنه تم التنسيق بين الإدارة الصحية وشركة الكهرباء والتأمين الصحى ومرفق الإسعاف ورؤساء القرى والأحياء لتوفير سبل الراحة والهدوء للطلاب خلال أدائهم الامتحانات، بالإضافة إلى تفعيل تقنية كاميرات المراقبة المطبقة هذا العام فى امتحانات الثانوية العامة ضمن ضوابط وإجراءات صارمة تنتهجها الوزارة لضبط إيقاع اللجان وعدم وجود أى ثغرات تتيح الغش بكافة صوره وأشكاله.