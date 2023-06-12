اليوم السابع
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محافظ الدقهلية: تطوير وتجميل الحدائق استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى.. صور

الإثنين، 12 يونيو 2023 03:29 م
محافظ الدقهلية: تطوير وتجميل الحدائق استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى.. صور تطوير الحدائق
الدقهليه شريف الديب

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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة، بأعمال زراعة وتنجيل الحديقة المحيطة بالنصب التذكاري للشهداء أمام المحافظة استعدادًا لاستقبال المواطنين لعيد الأضحى المبارك.
 
وأشار "المحافظ" إلي أنه جاري إعادة تطوير وتجميل كافة الحدائق والجزر الوسطي بشارع الجيش تزامناً مع اعمال رصف وتطوير شارع الجيش بطول 2 كيلو متر من أمام استاد المنصورة وصولاً الي كوبري سندوب ، بالإضافة إلي تطوير الحدائق والجزر الوسطي من أمام ديوان المحافظة وصولاً الي استاد المنصورة.
 
ووجه "مختار" بسرعة الانتهاء من زراعة وتنجيل كافة الحدائق والجزر الوسطي بمدينة المنصوره استعداد لاستقبال المواطنين لعيد الاضحى المبارك لتكون متنفس ترفيهي لهم ، علي أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال قبل عيد الاضحى.
 
وقال "المحافظ": نحن نسابق الزمن في اعمال التطوير التي تتم مؤكدا علي ضرورة تكثيف العمل وزيادة عدد العمال داخل المواقع وسرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفقا للبرامج الزمنية المقررة وسرعة الانتهاء من تركيب البردورات والانترلوك فضلا عن اعمال زراعة النباتات والنجيلة الخضراء.
 
وأكد "مختار" أن الهدف من أعمال التطوير التي تشهدها شوارع وميادين وحدائق مدينة المنصوره هو عودتها الي سابق عهدها عروسا للنيل، تتميز بطبيعتها الخلابة وموقعها الجغرافي المتميز.
 
ومن جانبه قال "رئيس حي شرق" انه تنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يتم زراعة الاحواض والجزر الوسطي التي تم الانتهاء من تطويرها وتركيب البلاط لها وتسوية ارضيتها بالرمال اولا باول علي طول الشارع.
 
في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري من خلال توفير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال كافة القطاعات الخدمية المختلفة وفي مقدمتها رصف الطرق وتطوير الحدائق العامه ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
 
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