اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يتسلم 500 ألف زريعة سمكية من جهاز حماية وتنمية البحيرات

الإثنين، 12 يونيو 2023 02:11 م
محافظ الدقهلية يتسلم 500 ألف زريعة سمكية من جهاز حماية وتنمية البحيرات 500 ألف زريعة سمكية من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
الدقهلية شريف الديب

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شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين استلام 500 ألف زريعة سمكية من أسماك البلطى دعما من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
 
جاء ذلك بحضور العميد طارق سكر مدير الإدارة العامة لشرطة المسطحات والبيئة بالدقهلية، ومحمد حمص المشرف على تطوير بحيرة المنزلة، وفهمى علام مدير إدارة الثروة السمكية بالمحافظة، ومحمد البساطى مدير منطقة الدقهلية بجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية، وابراهيم طلعت مدير مكتب المصايد بالدقهلية.
 
وقرر "مختار" تشكيل لجنة للإشراف على اعمال القاء الزريعة بفروع النيل بنطاق مدن الدقهلية لدعم وتنمية الثروة السمكية حيث يتم العمل فى القاء الزريعة المشار اليها فى نطاق مدينة طلخا وميت غمر، وقد أوضح المشرف العام على إدارة تطوير بحيرة المنزلة وتنمية الثروة السمكية بالدقهلية أن الكمية المشار إليها تم إمداد المحافظة بها من خلال مفرخ صان الحجر بالشرقية التابع لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
 
وثمن المحافظ دور القائمين على جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للجهود المتواصلة للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها بالمحافظات.
 
وأكد محافظ الدقهلية، على أن ذلك يأتى فى إطار خطة تنمية الثروة السمكية بالمحافظة، مشيرا إلى أن تنمية الثروة السمكية الهدف منها هو زيادة المخزونات السمكية، وتنفيذ خطة المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الجهاز فى تنمية الموارد الطبيعية وتغذيتها بالزريعة ذات الجودة العالية، لتلبية احتياجات المواطنين من الأسماك وتحقيق الاكتفاء الذاتى وايضا خدمة الصيادين.

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