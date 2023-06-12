محافظ الإسماعيلية يوجه بتوفير مواصلات لطلاب الثانوية العام بقرية الأبطال

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتسهيل وتيسير حركة انتقال طلاب الثانوية العامة بقرية الأبطال من أماكن إقامتهم حتى مقارّ اللجان الامتحانية بمدينة القنطرة شرق وتوفير وسيلة مواصلات مناسبة وآمنة ذهابًا وإيابًا وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الطلاب وذويهم وحفاظًا على الطلاب من الزحام والتكدس في وسائل المواصلات العامة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قام رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق اليوم الاثنين، بتوفير وسيلة مواصلات (أتوبيس من أحدى الجامعات الخاصة) وذلك لنقل طلبة وطالبات الثانوي العام من أماكن إقامتهم بقرية الأبطال وحتى مدينة القنطرة شرق مقر اللجان الامتحانية لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023.

وأكد بشارة على ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب وإزالة التوتر والرهبة بين نفوس الطلاب وتسهيل العملية الامتحانية وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص ليحصل كل طالب على حقه، متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح.

ومن الجدير ذكره، أن قرية الأبطال تقع على مسافة حوالي 60 كيلو متر من مدينة القنطرة شرق.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة وحرصها على دعم الطلاب في المناطق النائية والبعيدة عن مقر لجان الامتحانات.