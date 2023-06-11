محافظ شمال سيناء يؤكد على أهمية توعية الشباب والنشء

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على أهمية توعية الشباب والنشء والاهتمام بهم، حيث أن لهم دور كبير فى بناء ونهضة الوطن وتنمية وبناء المجتمع.

وأضاف المحافظ خلال الندوة التثقيفية التى تم تنفيذها فى جامعة سيناء بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، أن سيناء ارض مباركة، وهى أرض الفيروز وأرض الخير والنماء، وهى بقعة مباركة شرفها الله لاستقبال اول رسالة سماوية وتجلى فيها الله سبحانه وتعالى ليكلم فيها سيدنا موسى تكليما، أرض اتصلت فيها السماء بالأرض.

وأشار المحافظ إلى الدور الكبير الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة فى محافظة شمال سيناء من خلال نشر الوعى بين الشباب والنشء والتعريف بالقضايا المجتمعية، وتنفيذ عدد من المبادرات الشبابية فى مختلف مدن المحافظة بدء من مبادرة أنت الأغلى ووصولا إلى مبادرة ريحانة، موجها الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الدعم الدائم لمحافظة شمال سيناء وتنفيذ الأنشطة والبرامج والمبادرات والندوات.

وجه المحافظ الشكر لجامعة سيناء التى استضافت الندوة التثقيفية وعلى جهدها فى خدمة أبناء سيناء، مؤكدا على انها وجامعة العريش اصبحتا منبرا للعلم ودليلًا للرجال الأبطال من القوات المسلحة والشرطة المدنية ليكتمل مثلث الكفاح ضد الإرهاب الأسود البغيض "الجيش-الشرطة-الشعب".

من جانبه استعرض اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الشباب والرياضة، المبادرات التى تنفذها الوزارة فى محافظة شمال سيناء، مؤكدًا على حرص وزارة الشباب والرياضة فى تكثيف الأنشطة والمشروعات فى مختلف المحافظات الحدودية وخاصة محافظة شمال سيناء.

تضمنت الندوة التثقيفية عدد من الفقرات الفنية لكورال وزارة الشباب والرياضة، ندوة عن الثقافة الرقمية، استعراض رياضى للجمباز لمركز شباب مدينة العريش، وفيلم تسجيلى تحت عنوان "سيناء ملحمة التضحية والبناء"، فقرات شعريه لطلائع مراكز الشباب ومحاضرة بعنوان "قصة قنال لا تعرف المحال"، وعرض ايقاعى لفريق كيدز شو، وفيديو عن الشهداء.

وفى نهاية الندوة تم تكريم أسر الشهداء وتكريم المتفوقين رياضيا، وتبادل الدروع.