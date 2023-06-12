مجهولون يسرقون معدات من مخزن الإدارة الصحية ثان المحلة.. صور

أقدم مجهولون على سرقة مخزن تابع للإدارة الصحية ثان المحلة بمحافظة الغربية بعد التسلل له وبعثرة محتوياته وسرقة بعض المعدات وفروا هاربين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ من الإدارة الصحية ثان المحلة باكتشاف تسلل مجهولون لمخزن تابع للادارة وبعثرة محتوياته وسرقة بعض المعدات الموجودة بداخله.

تم فرض كردون على المخزن وجار حصر المسروقات التي تم سرقتها من المخزن، وتكثف الاجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة.