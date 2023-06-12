لإنقاص الوزن.. 5 أطعمة نباتية تلبى متطلباتك اليومية من البروتين منها الحمص

كتبت ميرفت رشاد

البروتين هو من المغذيات الكبيرة التي تعمل بمثابة لبنة في بناء الجسم، إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فيجب أن تركز على تناول البروتين، يبقيك ممتلئًا لفترة أطول ويعزز عملية الأيض، بخلاف فقدان الوزن الفعال ، يساعد البروتين في نمو الخلايا وإصلاحها وصيانتها، كما أنه يدعم العمليات الكيميائية الحيوية في الجسم، يمكن أن تساعدك العديد من مصادر البروتين الأقل شهرة في تلبية متطلباتك اليومية، وإليك قائمة الأطعمة المليئة بالبروتين، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

الأطعمة الغنية بالبروتين

1. الحمص

الحمص مصدر معروف للبروتين، يمكنك تناول الحمص مع الأرز العادي أو عمل سلطة، شطيرة الحمص أيضًا مشبعة ومغذية، يحتوي حوالي 43 جرام من الحمص على 4.1 جرام من البروتين، ليس فقط البروتين ، يمكن أن يوفر لك الحمص العديد من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

2. الكينوا

يحتوي حوالي كوب من الكينوا على 8 جرامات من البروتين و 5 جرامات من الألياف، إنه مصدر نباتي للبروتين الكامل، يمكنك تحضير سلطة الكينوا وسوف تمنعك من استهلاك السعرات الحرارية غير الضرورية.

3. البازلاء الخضراء

البازلاء الخضراء مليئة بالبروتين، يجب أن تكون على دراية بعدة طرق لإضافتها إلى نظامك الغذائي، فهى تحتوى كمية جيدة من الألياف وفيتامين أ وفيتامين ك وحمض الفوليك إلى نظامك الغذائي.

4. بذور الشيا

أولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن ، عادة ما يضيفون بذور الشيا إلى روتينهم اليومي، بذور الشيا مثالية لفقدان الوزن، هذه البذور الصغيرة مليئة بالألياف والبروتين، يبقيك هذان العنصران المغذيان ممتلئين لفترة أطول ويقللان من إجمالي السعرات الحرارية ، مما يساعدك على التخلص من الكيلوجرامات.

5. اللوز

اللوز هو واحد من أكثر المكسرات استهلاكًا، غالبًا ما يبدأ الكثيرون يومهم بقليل من اللوز المنقوع، اللوز غني بفيتامين E والبروتين والمغنيسيوم والعديد من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى، يمكنك زيادة تناول البروتين وتحسين صحة القلب عن طريق تناول حفنة من اللوز كل يوم.