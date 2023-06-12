وأشارت وزيرة الموارد الطبيعية والغابات ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين، إلى أن نحو 1200 من رجال الإطفاء بما في ذلك أكثر من 100 عنصر فرنسي كافحوا الحرائق في جميع أنحاء كيبيك.

وتشهد كندا أسوأ موسم للحرائق الربيعية على الإطلاق، حيث يوجد 431 حريقا نشطا حتى الأحد، بزيادة قدرها خمسة حرائق عن يوم السبت، وفقا للمركز الكندي المشترك لمكافحة حرائق الغابات.

يذكر أن مستويات جودة الهواء قد بدأت في التحسن ببطء في أنحاء شمال شرق الولايات المتحدة والغرب الأوسط، وذلك بعد أن بدأ الدخان المنبعث من حرائق الغابات في كندا في التبدد.

وقد ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية الجمعة الماضية أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يخضعون للتحذير من جودة الهواء في الولايات المتحدة انخفض من 75 مليون شخص خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين إلى 50 مليون شخص تقريبا.

وتوافد المئات من رجال الإطفاء من حول العالم إلى كندا للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي قال عنها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو" إنه موسم حرائق الغابات الأسوأ الذي تشهده البلاد على الإطلاق".

وتسبب الدخان الناجم عن اندلاع أكثر من 400 حريق للغابات في صعوبات في التنفس لملايين الأشخاص، وأدى إلى إطلاق تحذيرات من جودة الهواء في أنحاء الولايات والمقاطعات، كما تسبب في تأجيل آلاف الرحلات الجوية ومباريات "البيسبول" في أنحاء الساحل الشرقي للولايات المتحدة.