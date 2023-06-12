كل ما تريد معرفته عن تنسيق القبول بالثانوية العامة والدبلومات الفنية بالجيزة

كتبت - مرام محمد

ينشر "اليوم السابع" تنسيق القبول بمدارس الثانوى الصناعي والزارعي والتجاري والفندقي والتعليم والتدريب المزدوج للمهن، وذلك بعد أن اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، درجة القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2023/2024.

- 225 درجة للقبول بالثانوي العام.

- 140 درجة للثانوى العام خاص عربى والمنازل.

-175 درجة للثانوى العام بفصول الخدمات.

*تنسيق التعليم الصناعي:

-230 درجة القبول بمدرسة طباعة إمبابة.

-225 درجة القبول بمدرسة طباعة الهرم.

-215 درجة لكلا من (إمبابة ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكرى، أحمد عرابى الثانوية الصناعية بنات، الجيزة الكهربية ثانوى صناعى ونظام إعداد مهنى 210، طلعت حرب ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكرى وإعداد مهنى 210، الجيزة ثانوى صناعى بنات، الميدان ثانوى صناعى بنات وإعداد مهنى 210، نكلا ثانوى صناعى مشترك، المدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بصيدا والقيراطيين).

-210 درجة لكلاً من (وردان ثانوى صناعى مشترك، أبو رواش ثانوى صناعى مشترك وإعداد مهنى 205، المنوات ثانوى صناعى بنات، الحوامدية ثانوى صناعى بنات، فصول ملحقة على التعليم المزدوج، شهيد طيار محمد بهجت شقير بنين للتأسيس العسكرى وإعداد مهنى 205، البدرشين ثانوى صناعى بنات وإعداد مهنى 205).

-200 درجة لكلاً من (ناصر ثانوى صناعى بنين، العياط ثانوى صناعى بنات، الصف ثانوى صناعى للتأسيس العسكرى بنين، الصف ثانوى صناعى بنات).

-195 درجة لــ طهما ثانوى صناعى بنين.

-190 درجة لكلاً من (الصف الثانوى صناعى بنين بزرزاره وإعداد مهنى 185، والشهيد أحمد رمضان سالم صناعى بنين وإعداد مهنى 185، وأطفيح ثانوى صناعى بنات، الكداية ثانوى صناعى مشترك وإعداد مهنى 185، القبابات ثانوى صناعى مشترك، البرمبل المتقدمة مشتركة).

-180 درجة لــ الباويطى.

-175 درجة لــ المناجم ثانوى صناعى بنين.

*تنسيق التعليم الزراعي:

-200 درجة للجيزة الثانوية الزراعية.

-195 درجة للثانوية الزراعية المهنية.

-166 درجة لأطفيح الثانوية الزراعية وإعداد مهنى 161.

-166 لطهما الثانوية وإعداد مهنى 161.

-175 درجة لأبوغالب الثانوية الزراعية وإعداد مهنى 161.

-180 درجة للثانوية الزراعية بالواحات البحرية وإعداد مهني 161.

*تنسيق التعليم التجاري والفندقى:

-240 للهرم الفندقية الرسمية.

-220 للهرم الفندقية المهنية.

-200 درجة لمدارس (إمبابة وباحثه البادية الثانوية التجارية بشمال الجيزة والزهراء التجارية بنات والجيزة الفنية المتقدمة بجنوب الجيزة والشهيد أحمد محمود شعبان بالعمرانية والشهيد محمد هشام إسماعيل بنات والأهرام التجارية بنين بالهرم وأوسيم التجارية المشتركة والراية التجارية بنات بكرداسة ومنشأة القناطر التجارية المشتركة بمنشأة القناطر والشهيد عبده مهدى رزق الله التجارية المشتركة بالحوامدية).

-195 درجة لمدرسة فاطمة الزهراء التجارية بنين بكرداسة.

-190 درجة لكلا من (مزغونة التجارية المشتركة بالبدرشين، العياط التجارية المشتركة والقطورى التجارية المشتركة بالعياط، الصف الفنية المتقدمة بالصف).

-185 درجة لكلا من (أطفيح التجارية المشتركة والقبابات التجارية المشتركة والبرمبل الثانوى التجارى).

-165 للباويطى التجارية المشتركة بالواحات البحرية.

-140 لكلا من (خدمات الباويطى التجارية المشتركة بالواحات البحرية، مدارس تعليم خاص "تجارى وفندقى").

*تنسيق القبول للتعليم والتدريب المزدوج للمهن:

-فني إلكترونيات (220 درجة للقبول).

-فني تبريد وتكييف (210 درجه للقبول).

-فني ميكاترونيك سيارات (220 درجه للقبول).

-فني صيانة وإصلاح المعدات الثقيلة والديزل (210 درجه للقبول).

-فني صيانة وتحكم صناعي (215 درجه للقبول).

-فني بناء لوحات كهربائية (215 درجه للقبول).

-مساعد فني إداراي (205 درحة للقبول).

-فني التجارة الحديثة (200 درجة للقبول).

-فني صيانة ميكانيكية (200 درجة للقبول).

-فنى تشغيل معادن (200 درجة للقبول).

-فنى تشغيل ماكينات بلاستك (190 درجة للقبول).

-فني طباعة ورق (195 درجة للقبول).

-فنى كهرباء وتجميع ضفائر السيارات (195 درجة للقبول).

-فني نجارة أثاث (175 درجة للقبول).

-فني دهان السيارات (175 درجة للقبول).

-فني إصلاح هياكل السيارات (180 درجة للقبول).

-فني طباعة منسوجات (180 درجة للقبول).

-فني ملابس جاهز (180 درجة للقبول).

-فني طاهي (185 درجة للقبول).

-فني مشرف غرف وفني مضيف (185 درجة للقبول).

-فني صناعات غذائية (185 درجة للقبول).

-فني إنتاج البساتين بمدرسة أبو غالب المشتركة (180 للقبول).

-فني إنتاج البساتين بمدرسة طهما المشتركة بالعياط (170 درحة للقبول).

-فني طباعة منسوجات (170 درجه للقبول).

-فني ملابس جاهزة (165 درجة للقبول).

-إلكترونيات صناعية بالحوامدية وميكانيكا صيانة وإصلاح بالحوامدية يتم قبول أكبر 40 مجموع من المتقدمين.

-اعتماد 160 درجة للقبول بمدارس الخدمات التجاري والصناعي.

-اعتماد 170 درجة للقبول بمدارس خدمات صناعي.



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