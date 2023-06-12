"كتب التاريخ لبلدنا".. رئيس الحكومة الإيطالية الأسبق: إيطاليا تبكي برلسكوني

فاطمة شوقى

قال زعيم حزب "إيطاليا حية" ورئيس الحكومة الأسبق، ماتيو رينزي، إن "سيلفيو برلسكوني كتب التاريخ في هذا البلد. أحبه كثيرون، وكرهه كثيرون: اليوم يجب على الجميع أن يدركوا أن تأثيره على الحياة السياسية، بل على الاقتصاد، الرياضة والتلفزيون أيضاً كان غير مسبوق".

وكتب رئيس الوزراء الأسبق على صفحته في (فيسبوك): "اليوم، تحزن إيطاليا مع أسرته وأحبائه، شركاته وحزبه. أحر وأصدق عناق لكل من أحبوه. في هذه الساعات، أحمل معي ذكريات اجتماعاتنا، النصائح العديدة التي حظيت بها منه، اتفاقاتنا وصداماتنا. لكن قبل كل شيء المكالمة الهاتفية التي جعلني فيها سيلفيو، وليس الرئيس، أذرف دمعة متحدثاً فيها عن والدته".

وخلص رينزي الى القول: "سنفتقدك أيها الرئيس، عسى أن يكون تراب الأرض خفيفاً عليك".

قالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) الاثنين، إن رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني توفي في المستشفى بعد 4 أيام على دخوله مستشفى سان رافاييلو في ميلان، بعد معاناته من مضاعفات صحية.

وكانت صحيفة "كورييرا ديلا سيرا" قد ذكرت صباح الاثنين، أن حالة برلسكوني حرجة للغاية.

وكان قد أرسل رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني رسالة فيديو إلى حزب فورزا إيطاليا، في أول ظهور له منذ دخوله المستشفى قبل شهر، قائلا إنه مستعد للعودة إلى العمل، وأنه لم يتوقف عن العمل أبدا، حسبما قالت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية.

وظهر برلسكوني، 86 عاما، مرتديا قميصا وبذلة زرقاء اللون، جالسا على مكتب وخلفه العلمان الإيطالي والأوروبي مع لافتة فورزا إيطاليا، قائلا "لم أتوقف أبدًا، ولا حتى في الأسابيع القليلة الماضية، لقد عملت على الهيكل الحزبي الجديد وأنا مستعد للعمل مرة أخرى وخوض نضالنا من أجل الحرية".

سجل برلسكوني الرسالة من غرفته في المستشفى بعد أن منع الأطباء والأقارب إطلاق سراحه خوفا من أنه سيحاول حضور مؤتمر لمدة يومين لحزبه في ميلانو .

وتم إدخال رئيس الوزراء الايطالى السابق أربع مرات إلى المستشفى في 5 أبريل وقضى ما يقرب من أسبوعين في العناية المركزة ، مما أثار تكهنات بأن حياته في خطر.