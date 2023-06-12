اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 يونيو 2023 02:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طلاب أسيوط يؤكدون سهولة امتحان مادتى الدين والتربية الوطنية

الإثنين، 12 يونيو 2023 01:37 م
طلاب أسيوط يؤكدون سهولة امتحان مادتى الدين والتربية الوطنية فرحة الطلاب
أسيوط – هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدى طلاب الثانوية العامة بأسيوط، امتحان مادتى التربية الدينية والوطنية فى اليوم الأول لانطلاق امتحانات الثانوية العامة.

 

وأكد الطلاب عبد الرحمن عليوة، وحسام محمود شريف بلجنة مدرسة الشهيد فاروق جعفر الثانوية بنين على سهولة امتحان مادتى التربية الوطنية والدينية وانه كان فى متناول الطالب المتوسط والاسئلة متناسبة مع الوقت الزمنى المحدد للإجابة واكد الطلاب أن الاسئلة فى المادتين من الكتاب المدرسى ونماذج الوزارة متمنيين أن يكون باقى الامتحانات بنفس سهولة امتحانات اليوم الأول ومراعاة الوقت فى المواد القادمة

 

 وكان 30 ألف وطالبة بالثانوية العامة، اليوم الاثنين قد أدوا الإمتحانات فى 89 لجنة، فى مادتى التربية الوطنية والتربية الدينية،وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط المدارس و التفتيش المكثف اثناء دخول الطلاب للجان

 

فى ذات السياق أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والانتهاء من تجهيز اللجان بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفاديًا لانقطاعها فى أى وقت حتى لا تؤثر على العملية الامتحانية ولخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وكذلك الانتهاء من تجهيز الاستراحات المخصصة للمشاركين فى العملية الامتحانية والتأكد من توافر جميع الخدمات الأساسية بها.

 

وانطلقت اليوم الإثنين امتحانات الصف الثالث الثانوى 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع بمادتى التربية الوطنية والتربية الدينية بجميع محافظات الجمهورية، وتعقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بـ الثانوية العامة 2023 داخل لجان مؤمنة بالكامل بنظام البابل شيت، بحيث تكون الأسئلة اختيارية ولا توجد أسئلة مقالية.

فرحة الطلاب بعد الامتحان (1)
فرحة الطلاب بعد الامتحان 

فرحة الطلاب بعد الامتحان (2)
فرحة الطلاب

 


امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحان الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانويه العامه 2023

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الثانويه العامه 2023

جدول امتحانات الثانويه العامه 2023

تسريب امتحانات جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

امتحان الثانويه العامه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

أخبار الثانوية العامة اليوم السابع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 pdf

الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي علوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي امتحانات الثانوية العامة pdf

الثانوية العامة امتحانات

اليوم السابع بلس

الثانويه العامه

أخبار الثانوية العامة الآن

بوابة الثانوية العامة

نماذج امتحانات الثانوية العامة

آخر أخبار الثانوية العامة 2023

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم

نماذج امتحانات الثانويه العامه

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

دعاء لطلاب الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة