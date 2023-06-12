طلاب أسيوط يؤكدون سهولة امتحان مادتى الدين والتربية الوطنية

أدى طلاب الثانوية العامة بأسيوط، امتحان مادتى التربية الدينية والوطنية فى اليوم الأول لانطلاق امتحانات الثانوية العامة.

وأكد الطلاب عبد الرحمن عليوة، وحسام محمود شريف بلجنة مدرسة الشهيد فاروق جعفر الثانوية بنين على سهولة امتحان مادتى التربية الوطنية والدينية وانه كان فى متناول الطالب المتوسط والاسئلة متناسبة مع الوقت الزمنى المحدد للإجابة واكد الطلاب أن الاسئلة فى المادتين من الكتاب المدرسى ونماذج الوزارة متمنيين أن يكون باقى الامتحانات بنفس سهولة امتحانات اليوم الأول ومراعاة الوقت فى المواد القادمة

وكان 30 ألف وطالبة بالثانوية العامة، اليوم الاثنين قد أدوا الإمتحانات فى 89 لجنة، فى مادتى التربية الوطنية والتربية الدينية،وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط المدارس و التفتيش المكثف اثناء دخول الطلاب للجان

فى ذات السياق أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والانتهاء من تجهيز اللجان بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفاديًا لانقطاعها فى أى وقت حتى لا تؤثر على العملية الامتحانية ولخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وكذلك الانتهاء من تجهيز الاستراحات المخصصة للمشاركين فى العملية الامتحانية والتأكد من توافر جميع الخدمات الأساسية بها.

وانطلقت اليوم الإثنين امتحانات الصف الثالث الثانوى 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع بمادتى التربية الوطنية والتربية الدينية بجميع محافظات الجمهورية، وتعقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بـ الثانوية العامة 2023 داخل لجان مؤمنة بالكامل بنظام البابل شيت، بحيث تكون الأسئلة اختيارية ولا توجد أسئلة مقالية.