ضبط 1400 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر بمصنع بالعاشر من رمضان

الشرقية- إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، 1400 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر داخل أحد مصانع المواد الغذائية خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بالعاشر من رمضان.

أفاد بيان: قيام إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود احمد عبد الرحمن مدير الادارة،و مفتشي الإدارة بالمرور على الأنشطة التجاريه بدائرة الاداره وتحرير محاضر ضد المخالفين وجاءت على النحو التالي : تحرير المحضر رقم 2016 لسنه 2023 جنح ثان العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لوجود منتجات مجهوله المصدر وتم التحفظ على عدد 20 برميل ورق عنب زنه الواحد 70 كيلو بإجمالي وزن 1400 كيلو ورق عنب مجهول المصدر ( بدون بيانات) علي ذمة المحضر.

وتحرير المحضر رقم 4856 لسنه 2023 جنح أول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري للبيع بازيد من السعر الرسمي للسجائر.

والمحضر رقم 4866 لسنه 2023 جنح أول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري للبيع بازيد من السعر الرسمي للسجائر.

تحرير المحضر رقم 4867 لسنه 2023 جنح اول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقا للتعليمات.