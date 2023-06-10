ضبط 27 طن مستلزمات منظفات ومستحضرات مجهولة المصدر بحملات رقابية بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية،27 طن مستلزمات منظفات و مستحضرات مجهولة المصدر خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بنطاق مركز ومدينة بلبيس، في اطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة.

وقامت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة و مفتشي الإدارة بحملة رقابية وتفتيشية مفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقرارات التموينية وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ، محضر رقم 9092 جنح مركز بلبيس ضد صاحب مخزن منظفات ومستحضرات تجميل بالمنطقة الصناعية وضبط27 طن مستلزمات منظفات ومستحضرات تجميل عباره عن جلسرين ،وسيلكون ، ومياه بلسم ، وجلسرين خام مجهول المصدر وبدون فواتير ، وتم وضع المضبوطات تحت إذن وتصرفات النيابة العامة وجاري العرض عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.