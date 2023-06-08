تموين الإسماعيلية يطرح طن أرز بأسعار مخفضة للمواطنين

الإسماعيلية- صبرى غانم

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، وبالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية بالمحافظة، بطرح طن من الأرز المعبأ بمعرض السلع الغذائية بحديقة الشيخ زايد بحى ثالث مدينة الإسماعيلية.

وتم توزيع الأرز على 500 شنطة، 125منها تحتوى على 3 كيس أرز وزن كيلوجرام و2كيس مكرونة، وتم بيعها مقابل 45جنيهًا.

بجانب 125 شنطة تحتوى على 2 كيس أرز معبأ وزن كيلوجرام، و1 كيلوجرام مكرونة، وتم بيعها مقابل 45 جنيهًا.

وتم طرح 125شنطة أخرى تحتوى على 2 كيس أرز معبأ وزن كيلوجرام وكيس عدس أصفر وزن 500 جرام، وتم بيعها مقابل 50جنيهًا.

بالإضافة لطرح 125 شنطة أخرى تحتوى على 2 كيس أرز معبأ وزن كيلوجرام وكيس دقيق وزن كيلوجرام بجانب كيس ملح، وتم بيعها مقابل 50 جنيهًا.

تم البيع تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية، خاصة الأرز وبأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عنهم.