سعر الذهب اليوم يتراجع 20 جنيها.. وعيار 21 يسجل 2315 جنيها

شهد سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر انخفاضا محدودا بحوالي 20 جنيهات ليسجل 2315 جنيها، وسط تداولات محدودة على الذهب في سوق الصاغة مستهل تعاملات الأسبوع.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 21 : 2315 جنيه.



عيار 24 : 2646 جنيه.



عيار 18 : 1984.5 جنيه.



عيار 14 : 1548 جنيه.



الجنيه الذهب 18520 جنيها.

سعر الذهب عالمياً

شهدت أسعار الذهب مستهل تداولات الأسبوع تحركات ضعيفة ليستمر التذبذب في السيطرة على تحركات المعدن النفيس، حيث تنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم الأمريكية يليها اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي من شأنه أن يرسم مسار الذهب خلال الفترة القادمة.

وقال التقرير الفني لجولد بيليون أن أسعار الذهب الفورية خلال تداولات اليوم الاثنين وقت كتابة التقرير تتداول عند المستوى 1965 دولار للأونصة بعد أن شهد ارتفاع طفيف بنسبة 0.2%، بعد أن استطاع الذهب الارتفاع خلال الأسبوعين الماضيين بالرغم من تداولاته في نطاق محدد.

وأشار التقرير إلي أن الذهب حصل على بعض الدعم الأسبوع الماضي من بيانات أعداد المتقدمين لملء طلبات اعانات البطالة الأسبوعية، والتي ارتفعت لأعلى مستوى منذ سنة ونصف لتزيد التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيوقف رفع سعر الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع. ولفت التقرير إلي أن الأسواق تنتظر صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية عن شهر مايو يوم غدا، وتشير التوقعات إلى ارتفاع المؤشر الشهري بنسبة 0.2% أقل من القراءة السابقة 0.4%، بينما من المتوقع أن يرتفع المؤشر السنوي بنسبة 4.1% من القراءة السابقة 4.9%.