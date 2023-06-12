رحلات سياحية لمنتجعات البحر الأحمر.. مطار مرسى علم يستقبل وفود 8 دول أوربية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الإثنين، 8 رحلات طيران دولية ضمن 117 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من أول أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين.

وتبين من جدول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى، من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 8 رحلات طيران تصل منها 4 رحلات من المطارات الإيطالية المختلفة ورحلتين من العاصمة التشيكية براغ ورحلتين من المطارات الألمانية المختلفة.

وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل الإجراءات على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط وصولا للفندق للاستمتاع بإجازاتهم فى فنادق مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر.

كما تبين من جداول الرحلات الأسبوعية أنه المطار من المقرر أن يستقبل 117 رحلة تصل خلال الاسبوع من 11 دولة أوربية أكثرها وصولا من ألمانيا ثم بولندا والتشيك وإيطاليا، وكذلك تصل رحلات من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا.