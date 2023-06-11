اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 يونيو 2023 03:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مطار مرسى علم الدولى يستقبل 19 رحلة سياحية من ألمانيا وإيطاليا والتشيك وبولندا

الأحد، 11 يونيو 2023 03:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 19 رحلة سياحية من ألمانيا وإيطاليا والتشيك وبولندا مطار مرسى علم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الأحد، 19 رحلة طيران دولية ضمن 117 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين.
 
وتبين من جدول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى، أن المطار يستقبل اليوم 19 رحلة تصل منها 3 رحلات من بولندا و5 من التشيك و3 رحلات داخلية و3 رحلات من ألمانيا ورحلة من بلجيكا و4 رحلات من إيطاليا.
 
وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل الإجراءات على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط وصولا للفندق للاستمتاع بإجازاتهم فى فنادق مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر، كما تبين من جداول الرحلات الأسبوعية أنه المطار من المقرر ان يستقبل 117 رحلة تصل خلال الاسبوع من 11 دولة أوربية أكثرها وصولا من ألمانيا ثم بولندا والتشيك وإيطاليا، وكذلك تصل رحلات من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا.
 
 

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

حركة الطيران

مطار مرسى علم

السياحة فى مرسى علم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة