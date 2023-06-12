اليوم السابع
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"حياة كريمة" تنشر فيديو عن منة الله عماد الأولى على الإعدادية في كفر الشيخ

الإثنين، 12 يونيو 2023 09:42 م
"حياة كريمة" تنشر فيديو عن منة الله عماد الأولى على الإعدادية في كفر الشيخ منة الله عماد
كتب محمود العمرى

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نشرت مؤسسة حياة كريمة فيديو حول قصة الطالبة منة الله عماد، الأولى على الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ، استعرض الدعم الذى قدمته المؤسسة والأكاديمية الوطنية للتدريب للطالبة بعد نشر قصتها في وسائل الإعلام والاتصالات التي تلقتها من المسئولين في الدولة للتأكيد على دعمها لحين الانتهاء من دراستها الجامعية.
 
كانت الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة قد أعلنا فى بيان مشترك بينهما عن تبنيهما الطالبة المتفوقة "منة الله عماد"، والتى حصلت على المركز الأول على المرحلة الإعدادية، وذلك على مستوى محافظة كفر الشيخ.
 
وتتكفل كل من الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة بتقديم كل أوجه الدعم اللازمة للطالبة المتفوقة فى كل مراحلها التعليمية القادمة حتى تخرجها فى الجامعة.

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