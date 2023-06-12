"حياة كريمة" تنفيذ مشروعات لخدمة سكان 18 قرية في كوم أمبو بأسوان.. صور

دعم غير محدود تقدمه الدولة المصرية، للمبادرة الرئاسية، وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية لرفع قدرات البنية التحتية والأساسية للقرى لإحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصرى وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية بمختلف القطاعات.

واقتربت مشروعات حياة كريمة فى أن تؤتى ثمارها، حيث تم قطع شوط كبير فى أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالعديد من قرى ونجوع محافظة أسوان المستهدفة. والمشاريع التنموية، تاتى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة والتى تهدف للارتقاء بمعدل تطور قرى الريف المصرى.وحولت مشروعات حياة كريمة، الأحلام إلى واقع ملموس بعد نهو المشروعات التى تخدم المواطن البسيط والتى تحول القرية المصرية إلى مدينة من حيث الخدمات العامة والمرافق الأساسية.

ومن القرى المدرجة بمحافظة أسوان، قرية العتمور بكوم امبو، التى تذخر بالعديد من المشروعات التنموية، وقرية العتمور قبلى يتبعها 18 قرية ونجع وتضم 23,6 ألف نسمة، وتشمل القرية إرتفاع نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحى وكما تشهد 20 مشروع تنموى وخدمى تغير وجه الحياة، منها مشروعات تطوير الوحدة الصحية بالعتمور قبلى والوحدة الصحية بالعتمور المستجد، ومدرسة الشهيد عبد العزيز حسان للتعليم الأساسى، وإنشاء كوبرى العتمور قبلى وكوبرى الجعافرة وذلك بنسب 100 % لكل مشروع، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى ونقطة الإسعاف بنسبة 95% لكل مشروع أيضاً، علاوة على مشروع إنشاء محطة تجميع الصرف الصحى بنسبة 75 %. ومشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، والذى يأتى ضمن 31 مجمع على مستوى محافظة أسوان.

حيث يضم مكاتب خدمات للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين بين القرى والمدن.

بينما مجمع الخدمات الزراعية يأتى ضمن 31 مجمع، ويشمل وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشاد زراعى ومخزن للأسمدة وذلك بالتوازى مع تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بقرية العتمور وتوابعها، لتساهم هذه المشروعات فى تحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقرية وتوابعها وعلى رأسها خدمات توصيل الكهرباء.

علاوة على مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب. ومشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء ما بين إحلال محولات وأعمدة وأسلاك معزولة وكشافات ومشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بالقرية الرئيسية وتوابعها للمساهمة فى تحسين الخدمة للمشتركين، من خلال تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة.

وينشر "اليوم السابع" عدد من المشروعات التى تم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية ويتم تنفيذ حزمة من المشروعات تضم مشروعات فى كافة القطاعات، أوشكت على الانتهاء ،علاوة على تنفيذ أعمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والمدارس والبنية التحتية وتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية، مختلف القطاعات الخدمية، منها مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء كذلك مشروعات تغيير الخطوط وتجديد شبكات الكهرباء من محولات وأعمدة، وتتواصل نجاحات مشروعات المبادرة الرئاسية.

حيث يتم تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بالقرية الرئيسية وتوابعها، لتساهم هذه المشروعات فى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقرية وتوابعها وعلى رأسها خدمات توصيل الكهرباء، ومشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء ما بين إحلال محولات وأعمدة وأسلاك معزولة وكشافات ومشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بالقرية الرئيسية وتوابعها للمساهمة فى تحسين الخدمة للمشتركين، من خلال تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة.

جدير بالذكر أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة، تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 2000 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام منها 844 مشروع تم الانتهاء منها، فيما جارى العمل بـ990 مشروع آخر. ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرى توابع و380 نجع وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروع للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.

فى نفس السياق، حققت مشروعات حياة كريمة طفرة كبيرة بمحافظة أسوان، من خلال مشروعات حيوية اقتربت أن تظهر للنور، مشروعات تغير الواقع وتوفر فرص عمل وتعمل على توفير الخدمة وتحسين مستوى العيشة داخل القرى. وتعمل على الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للقرى الأكثر احتياجا لتغيير حياة الملايين فى ريف مصر للافضل.

كما يجرى بمحافظة أسوان، الاستعدادات لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية مجمع بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتقديم خدماتها إلى الجمهور بالقرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى. بالتوازى مع ما انتهت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات من تدريب نحو الموظفين، سينتقلون لتشغيل هذه المجمعات على مهارات التحول الرقمى.

جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذم شروعات حياة كريمة والتى تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1231 مشروع، وبتكلفة تصل لحوالى 26.8 مليار جنيه بمختلف قطاعات العمل العام. ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية، والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو وذلك بعد ضم جميع قرى مراكز محافظة أسوان. لمشروعات المبادرة الرئاسية،وهو الذى يتوازى مع 19 مشروع للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.وتشهد محافظة أسوان العمل فى مشروعات ضخمة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمعدلات إنجاز عالية أوشكت على الإنتهاء، منها على سبيل المثال 62 مجمع خدمى وزراعى، و75 كوبرى، و32 نقطة إسعاف،و157 مركز شباب،و2 مجمع صناعى، بالإضافة إلى 63 مشروع تابع لسكن كريم.