حملات مكثفة على أسواق الماشية جنوب الأقصر قبل دخول العيد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، عن استمرار تفعيل دور المديرية فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلا فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف مدير بيطرى الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه تشكلت لجنة طبية بيطرية من إدارة إسنا البيطرية برئاسة الدكتور محمد إبراهيم الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية، ورئيس اللجنة الطبية البيطرية، وعضوية كل من الدكتور يوحنا مريد رئيس قسم الوقاية بإدارة إسنا البيطرية، والدكتور وليد يوسف رئيس وحدة نجع سعيد البيطرية بإسنا، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر إسنا، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق اسنا للماشية، وتم عمل تقصي وبائي نشط. إضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتوعية مربي وتجار الماشية بضرورة وأهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتوعيتهم بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر إقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، والتوعية بطرق الوقاية من هذه الأمراض الوبائية، بجانب التوعية بأهمية التأمين على الثروة الحيوانية والمزايا التي يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به.

وناشدت وأوصت مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، كافة مربى وتجار الماشية بأهمية تعاونهم مع هذة اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك حرصاً على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وكذلك حرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى وصحة وسلامة المواطنين.