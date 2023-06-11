اليوم السابع
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بيطري كفر الشيخ: فتح 16 مجزرا مجانيا للمواطنين وصرف النخالة للماشية المؤمن عليها

الأحد، 11 يونيو 2023 08:00 ص
بيطري كفر الشيخ: فتح 16 مجزرا مجانيا للمواطنين وصرف النخالة للماشية المؤمن عليها الدكتور محمد بشار مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن 16 مجزرا بمدن ومراكز المحافظة، ستفتح أبوابها أمام الجمهورية، لذبح أضاحيهم، عقب إجراء الكشف الطبي الظاهري، قبل وبعد الذبح، مجانا، مؤكداً أنه جرى إعلان حالة الطوارئ بمديرية الطب البطري، بالإدارات التموينية، وتكثيف أعمال التفتيش على محال الجزارة والمطاعم وسوبر ماركت.
 
وأضاف بشار، لـ"اليوم السابع"، أنه تم التنسيق مع المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، لتفعيل قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، بصرف 30 كيلو ردة شهريا لكل رأس ماشية مؤمن عليها، وعددهم أكثر من 60 ألف رأس ماشيىة، لتخفيض أسعار الأعلاف مما يؤدي له مردود على أسعار الأضاحي.

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