حبس عامل 4 أيام لاتهامه بسرقة 900 ألف جنيه من شركة نقل أموال يعمل بها

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه ب سرقة 900 ألف جنيه من شركة نقل أموال يعمل بها.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، هوية المتهم بسرقة 900 ألف جنيه من شركة نقل أموال بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين أن أحد العاملين بالشركة وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطه اعترف بالسرقة فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سرقة مجهول لمبلغ 900 ألف جنيه من شركة نقل أموال في مدينة 6 أكتوبر.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى أن أحد العاملين بالشركة وراء سرقة النقود، وتمكنوا من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، وأرشد عن المبلغ المالي، وذكر أنه أنفق جزء منه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.