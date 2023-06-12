"جنايات دمنهور" تحيل أوراق سائق للمفتى في اتهامه بقتل سيدة مسنة لسرقتها

قضت محكمة جنايات دمنهور اليوم الاثنين المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود برئاسة المستشار حسن علي أبو زهرة وعضوية المستشارين أمير عبد الرحمن أبو العز وخالد سعد الدين الشيخ بإحالة أوراق المتهم بقتل سيدة بالمعاش بدمنهور إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

كما حددت المحكمة النطق بالحكم في جلسة 8 يوليو المقبل.

يذكر ان مدينة دمنهور بالبحيرة قد شهدت في شهر ديسمبر الماضي جريمة مأسوية حيث عثر الأهالي على جثة سيدة مقتولة وملقاة خلف مبنى جامعة دمنهور .

وكشفت التحريات الامنية مقتل موظفى بالمعاش تدعى سهير الأنصاري مقيمة مدينة دمنهور على يد سائق خلال توزيع صدقات للجمعيات الخيرية وذلك لسرقة أموالها والمشغولات الذهبية الخاصه بها.