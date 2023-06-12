توافد طلاب الثانوية على اللجان استعدادا لامتحانات نهاية العام الدراسى.. صور

كتب ــ محمود طه حسين

توافد طلاب الثانوية العامة قبل قليل على المدارس استعداداً لأداء الامتحان في مادة التربية الدينية بداية من التاسعة صباحاً، وظهر الطلاب مطمئنين وفرحين، حيث إن امتحان اليوم مواد لا تضاف إلى المجموع، وأيضا أسئلة بسيطة جميعها ستكون اختيار من متعدد، ويؤدى الطلاب امتحان التربية الدينية والوطنية كمواد نجاح ورسوب ولا تضاف إلى المجموع الكلى للثانوية العامة.

كما أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية من أجل خدمة أبنائنا الطلاب، مشددًا على مديري المديريات التعليمية، ورؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة بشأن عقد الامتحان، مشددًا على منع الغش بكل أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء، لضمان انضباط سير الامتحانات.

وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية “موبايل- سماعات - ساعات سمارت أو إلكترونية”، فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول، موجها بالتنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا، كما أكد على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية للتفتيش في الحالات التالية: (أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية).