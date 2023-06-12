تنفيذ إزالة فورية لمنشآت مخالفة بمدينة دمياط الجديدة

دمياط معتز الشربينى

شن جهاز تنمية دمياط الجديدة حملة مكبرة لازالة المخالفات تحت اشراف المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة.

تم خلال الحملة تنفيذ ازالة فورية لمخالفة الشروع في بناء منشآت ثابتة مخالفة للترخيص الصادر لإحدى المشروعات الترفيهية الخدمية بالحى الثالث.

حيث قامت لجنة الإزالة بتنفيذ قرار الإزالة رقم 253 لسنة 2023م وبحضور نواب ومعاونى رئيس الجهاز و اللواء مدير أمن الجهاز و العميد رئيس قسم شرطة التعمير بالمدينة والإدارات المعنية لإزالة المنشآت المخالفة والقضاء عليها والتحفظ على المعدات واستكمال الإجراءات القانونية الرادعة حيال تلك المخالفات.

وأكد رئيس الجهاز على الإدارات المعنية بجهاز المدينة بتشديد الحملات والمرور الدورى المكثف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية الرادعة حيال المخالفين وأنه لا تهاون فى التعامل مع المخالفات والقضاء عليها فى بدايتها والالتزام بالأعمال وفقا للتعاقد.