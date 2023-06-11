محافظ سوهاج يؤدى واجب العزاء لأسرة الشهيد الرائد مصطفى عبد الرازق بمدينة طما

وتوجه محافظ سوهاج بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد البطل، داعيا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدا أن مصر لن تنسي أبنائها المخلصين من رجال القوات المسلحة، والشرطة ممن ضحوا بدمائهم وأرواحهم من أجل الحفاظ على سلامة وأمن الوطن والمواطنين.