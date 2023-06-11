محافظ سوهاج يؤدى واجب العزاء لأسرة الشهيد الرائد مصطفى عبد الرازق بمدينة طما

أدى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، واجب العزاء لأسرة الشهيد الرائد "مصطفى عبد الرازق" معاون مباحث أول مركز الفتح بأسيوط، وذلك بمسقط رأسه بمدينة طما، والذي استشهد الخميس الماضي أثناء مطاردة أحد الخارجين على القانون، بحضور اللواء نور عبد الرازق عضو مجلس النواب السابق.
وتوجه محافظ سوهاج بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد البطل، داعيا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدا أن مصر لن تنسي أبنائها المخلصين من رجال القوات المسلحة، والشرطة ممن ضحوا بدمائهم وأرواحهم من أجل الحفاظ على سلامة وأمن الوطن والمواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة