"تعليم أسوان": غرفة العمليات لم تسجل أى شكاوى خلال أول أيام لامتحانات الثانوية العامة

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أكد عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية و التعليم بأسوان ، أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، لم تسجل اليوم، أى شكاوى أو تجاوزات خلال امتحان مادتى التربية الدينية والوطنية، فى مستهل مشوار ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم التأكد من وصول الأسئلة وتأمين ونقل الأوراق اللازمة للامتحانات بأمان فى موعدها المحدد وتوزيعها على 26 لجنة بإدارات المديرية الخمس، مع توفير وسائل الراحة والأمان لطلاب الثانوية العامة البالغ عددهم نحو 7779 طالبا وطالبة.

فى سياق متصل، تفقد أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الاثنين، عددا من لجان الثانوية العامة رافقه خلال الجولة عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك من خلال لقاء عدد من طلاب الثانوية العامة داخل لجان مدارس مدينة أسوان.

يشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت اليوم، الاثنين، وتمتد حتى 13 يوليو المقبل، ويؤدى نحو 7779 طالبا وطالبة الامتحانات فى محافظة أسوان، على نطاق 26 لجنة موزعة على مدارس إدارات أسوان التعليمية الخمس.