اليوم السابع
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"تعليم أسوان": تجهيز 22 استراحة لمراقبى امتحانات الثانوية العامة

الأربعاء، 07 يونيو 2023 02:47 م
"تعليم أسوان": تجهيز 22 استراحة لمراقبى امتحانات الثانوية العامة جانب من التجهيزات
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، عن استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة في الفترة من 12 يونيو الجارى، وحتى 13 يوليو المقبل.

قال عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، فى بيان صحفى، إنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان، تم تجهيز استراحات المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان بإجمالى 22 استراحة للسيدات والرجال، وتوفير كافة وسائل المعيشة الكريمة بها.

وأضاف "لطفى"، أنه بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تم تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة الاستعداد للامتحانات، بجانب تشكيل غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة برئاسة مدير المديرية، مضيفاً أنه تم عمل بروتوكولات تعان مع الجهات المختصة بالصحة والتموين والكهرباء والمياه والتأمين الصحى والإسعاف للتعامل مع أى طوارئ، كما تم تسليم الخطة الأمنية لمديرية الأمن لمتابعة وصول وإرسال الأسئلة والإجابات، فضلاً عن تجهيز 2 مركز لتوزيع الأسئلة بإدارة أسوان للتوزيع على مدار إدارات أسوان ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو، علاوة على مركز توزيع إدفو للتوزيع على مدارس إدارة إدفو.

يشار إلى أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، استعدت لانطلاق امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة من 12 يونيو الجارى وحتى 13 يوليو المقبل، ويؤدى 7779 طالباً الامتحانات داخل 26 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

 

 

 


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