اليوم السابع
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تحرير 63 محضراً تموينياً خلال حملات تفتيشية لضبط الأسواق بالمنيا

الإثنين، 12 يونيو 2023 04:00 م
تحرير 63 محضراً تموينياً خلال حملات تفتيشية لضبط الأسواق بالمنيا الحملات التموينية
المنيا ـــ حسن عبد الغفار

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية التموين تواصل تنظيم الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.
 
وشدد المحافظ على عدم التهاون مع المخالفين والتعامل بمنتهى الحزم وفق الإجراءات القانونية المتبعة وعدم السماح لأي مخالف باحتكار سلعة بغرض المضاربة أو المبالغة في سعرها، من أجل تحقيق الانضباط داخل الأسواق وتحقيق الصالح العام.
 
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 63 مخالفة منها 54 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن، غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان، قضايا أخرى)، وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 9 محاضر ( مخالفات غش تجارى ، أغذية مجهولة المصدر، بيع أزيد من الأسعار المقررة أو المعلنة ، عدم الإعلان عن الأسعار، ذبح خارج السلخانة )، حيث تم تحرير المحاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
 

مديرية التمرين

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وزارة التموين

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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