اليوم السابع
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الإثنين، 12 يونيو 2023 03:07 م
أكرم القصاص
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حرارة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة

تحذيرات من الأرصاد حول الطقس خلال الساعات المقبلة.. إنفوجراف

الإثنين، 12 يونيو 2023 02:07 م
تحذيرات من الأرصاد حول الطقس خلال الساعات المقبلة.. إنفوجراف حالة الطقس

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لحالة سريعة من التقلبات الجوية تتأثر بها البلاد غدا الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوى سطحى بقيم ضغطية منخفضة يعمل على دفع كتله هوائية صحراوية.
 
الأرصاد
الأرصاد
 
• حالة سريعة من التقلبات الجوية تشهدها حالة الطقس الثلاثاء 13 يونيو
 
• تتأثر البلاد بمنخفض جوى سطحى يعمل على دفع كتلة هوائية صحراوية
 
• ارتفاع طفيف فى الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق
 
• تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية على شمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة
 
- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى
 
- أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى

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