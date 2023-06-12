بسبب جسم مشبوه..إلغاء جلسة محاكمة المشتبه به بقتل رئيس وزراء اليابان السابق

وكالات

ألغيت صباح اليوم الاثنين، جلسة استماع في محاكمة المشتبه به بقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بعد العثور على جسم مشبوه في المحكمة، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

ولم تتمكن المحكمة في نارا (غرب اليابان) من تأكيد التقارير التي أوردتها محطة "إن إتش كيه" التلفزيونية العامة ووسائل إعلام يابانية أخرى والتي تفيد بأن الموقع أخلي بعد وصول ما يبدو أنه "حقيبة غير محددة" إلى المحكمة.

وكانت قد أحالت الشرطة اليابانية، الرجل المتهم بقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، إلى المدعين العامين بتهم جديدة هي صناعة مسدس وإلحاق الضرر بمبنى.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية أن الادعاءات الإضافية ضد تيتسويا ياماجامي البالغ من العمر 42 عامًا قد تؤدي إلى إنهاء تحقيقات الشرطة في الحادث المميت الذي وقع في يوليو الماضي وأثار الصدمة بين الشعب الياباني بينما استمرت توابعه يتردد صداها حتى الآن.

ويُعتقد أن ياماجامي أجرى تجارب على إطلاق نار على منشأة في مدينة نارا يُقال أنها تابعة لكنيسة التوحيد في 7 يوليو، أي قبل يوم من حادث إطلاق النار، بالإضافة إلى صنع مسدسات وبارود بدون إذن من السلطات، وتُوفي آبي أطول زعيم لليابان في الثامن من يوليو بعد إطلاق النار عليه من مسافة قريبة بينما كان يلقي خطابا في حملته الانتخابية في المدينة الغربية قبل يومين من انتخابات مجلس المستشارين، وقد تم القبض على ياماجامي على الفور.