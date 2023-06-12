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بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان فى محافظة بورسعيد.. صور

الإثنين، 12 يونيو 2023 09:02 ص
بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان فى محافظة بورسعيد.. صور دخول الطلاب اللجان
بورسعيد - محمد عزام

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بدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة في محافظة بورسعيد، منذ قليل، الدخول إلى لجان امتحانات بالمحافظة. 
 
 
ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، دخول الطلاب، لجنة مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية الواقعة في نطاق حي العرب، وسط حالة من الاستنفار الأمني لقوات مديرية أمن بورسعيد. 
 
وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة لعقد امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.
 
وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام، أن الامتحانات للمواد خارج المجموع ستنطلق اليوم الإثنين الموافق 12 يونيو الجاري للمواد خارج المجموع في حين ستبدأ امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد 18 يونيو وتستمر حتى الخميس الموافق 13 يوليو القادم يتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك.
 
وأشارت وكيل أول الوزارة، إلى أن 5726 طالبا وطالبة هو إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام بالمحافظة من خلال 16 لجنة اساسية مؤكدة أنه تم تجهيز 10 استراحات لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات.
 
وأضافت، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.
 
الطلاب-أمام-اللجنة
الطلاب-أمام-اللجنة

الطلاب-خلال-دخولهم-اللجان
الطلاب-خلال-دخولهم-اللجان

جانب-من-دخول-الطلاب
جانب-من-دخول-الطلاب

دخول-الطلاب
دخول-الطلاب

لجنة-الثانوية-العامة
لجنة-الثانوية-العامة

لجنة-بورسعيد
لجنة-بورسعيد

 


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