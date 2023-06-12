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بدء خروج طلبة الثانوية العامة بعد أداء الامتحان بمادتى الدين والتربية الوطنية

الإثنين، 12 يونيو 2023 12:28 م
بدء خروج طلبة الثانوية العامة بعد أداء الامتحان بمادتى الدين والتربية الوطنية خروج طلبة الثانوية العامة بعد اداء الامتحان بمادتى الدين والتربية الوطنية
كتب سيد الخلفاوى

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بدأ طلبة الثانوية العامة فى الخروج بعد أداء الامتحان فى مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بأول أيام امتحانات الثانوية العامة 2023، وسط تأمينات خاصة بالامتحانات. 
 
وأكد طلبة الثانوية العامة بلجان مدرستى الشهيد محمد عبده الثانوية ومنشأة القناطر الابدائية التابعة لإدارة منشأة القناطر التعليمية بالجيزة، سهولة الامتحان وانضباط اللجان وسير الامتحان بهدوء داخل اللجان. 
 
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة، ووفقا لجدول الامتحانات تبدأ امتحانات المواد التي تضاف إلى مجموع الطالب بداية من الأسبوع المقبل حيث يؤدى الطلاب 18 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.
 
واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.
 
 
 
ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.
 
خروج طلبة الثانوية العامة بعد اداء الامتحان بمادتى الدين والتربية الوطنية (1)
خروج طلبة الثانوية العامة بعد اداء الامتحان بمادتى الدين والتربية الوطنية (1)

خروج طلبة الثانوية العامة بعد اداء الامتحان بمادتى الدين والتربية الوطنية (2)
خروج طلبة الثانوية العامة بعد اداء الامتحان بمادتى الدين والتربية الوطنية (2)

خروج طلبة الثانوية العامة بعد اداء الامتحان بمادتى الدين والتربية الوطنية (3)
خروج طلبة الثانوية العامة بعد اداء الامتحان بمادتى الدين والتربية الوطنية (3)

 


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