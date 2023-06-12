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بدء توافد الطلاب على لجان امتحانات الثانوية العامة بمدارس قنا.. صور

الإثنين، 12 يونيو 2023 09:00 ص
بدء توافد الطلاب على لجان امتحانات الثانوية العامة بمدارس قنا.. صور طلاب الثانوية العامة
قنا صابر سعيد

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بدأ منذ قليل، توفد طلاب الثانوية العامة على مدارس محافظة قنا للشعبتين العلمي والأدبي حيث يؤدي الطلاب امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وشهد محيط اللجان إجراءات أمنية مشددة مع وجود بوابات لتفتيش الطلاب قبل دخول اللجان والانتهاء من كافة الأعمال والاستعدادات قبل الامتحانات،  وكذلك لتأمين عمليات نقل أوراق الأسئلة وكراسات الاجابات وكذلك تأمين محيط اللجان، وتوفير طبيب بكل لجنة لتقديم الإسعافات الأولية للحالات المرضية الطارئة، وتوفير وسائل الإعاشة لمراقبى الامتحانات أثناء اقامتهم بالاستراحات المخصصة لهم، والتأكد من انتظام عمل التيار الكهربائى باللجان الامتحانية وتوفير مصدر كهرباء بديل تحسبا لانقطاع التيار بشكل مفاجئ.

وقال اللوادي أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المديرية انتهت من تجهيز 46 لجنة امتحانية لطلاب شهادة الثانوية العامة بينهما لجنة للمكفوفين ولجنة اخرى بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بقنا الجديدة، وتم الاطمئنان على جميع التجهيزات الفنية والأمنية والتكنولوجية اللازمة، والتي تضمن عدم حدوث أي قصور يؤثر على امتحانات الطلاب ، طوال فترة الامتحانات المقرر انتهائها في 13 يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه تم مراجعة جاهزية 37 استراحة بالإدارات التعليمية التسع التابعة للمديرية، وتم تشكيل لجان متخصصة للمتابعة والإشراف على الاستراحات والتأكد من توافر كافة سبل الراحة بها من حيث الأثاث المناسب ومبردات المياه والمراوح لتخفيف درجة الحرارة المرتفعة.

وقال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم تكليف 3641 معلم ومعلمة للقيام بأعمال المراقبة والملاحظة للجان الامتحانات من قِبل لجنة الإدارة بقطاع اسيوط، مضيفا أن اجمالى عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول امتحانات الثانوية لهذا العام بجميع الإدارات التعليمية في المحافظة بلغ 17 الف و 884 طالب وطالبة.
 

توافد-طلاب-الثانويه-العامة-بقنا-(1)
توافد-طلاب-الثانويه-العامة-بقنا-(1)

 

توافد-طلاب-الثانويه-العامة-بقنا-(2)
توافد-طلاب-الثانويه-العامة-بقنا-(2)

 

توافد-طلاب-الثانويه-العامة-بقنا-(3)
توافد-طلاب-الثانويه-العامة-بقنا-(3)

 

توافد-طلاب-الثانويه-العامة-بقنا-(4)
توافد-طلاب-الثانويه-العامة-بقنا-(4)

 

توافد-طلاب-الثانويه-العامة-بقنا-(5)
توافد-طلاب-الثانويه-العامة-بقنا-(5)

 

توافد-طلاب-الثانويه-العامة-بقنا-(6)
توافد-طلاب-الثانويه-العامة-بقنا-(6)

 

توافد-طلاب-الثانويه-العامة-بقنا-(7)
توافد-طلاب-الثانويه-العامة-بقنا-(7)

 

توافد-طلاب-الثانويه-العامة-بقنا-(8)
توافد-طلاب-الثانويه-العامة-بقنا-(8)

 

توافد-طلاب-الثانويه-العامة-بقنا-(9)
توافد-طلاب-الثانويه-العامة-بقنا-(9)

 

توافد-طلاب-الثانويه-العامة-بقنا-(10)
توافد-طلاب-الثانويه-العامة-بقنا-(10)

 


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