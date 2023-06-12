بدء تلقى طلبات الالتحاق برواق الطفل والكبار لتحفيظ القرآن الكريم بالشرقية

أعلنت إدارة الرواق الأزهري بمنطقة الشرقية، عن قبول دفعة جديدة (لرواق الطفل ورواق الكبار ) لتحفيظ القرآن الكريم بفروع الرواق بمعاهد الشرقية عبر كل الإدارات التعليمية وكذلك الفرع الرئيسي بمعهد الزقازيق .

يأتي ذلك بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام علي الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، الدكتور هاني عودة، المدير العام للجامع الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية حيث أن التقديم مجاني بلا أي رسوم والدراسة مجانية ولمزيد من الاستفسارات يمكنم التوجه إلى أقرب فرع أو التواصل محمد سعيد فتحي مدير أفرع الرواق .