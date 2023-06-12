اليوم السابع
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انطلاق أعمال الملتقى الرابع للإدارات الانتخابية فى الدول العربية بالجامعة العربية

الإثنين، 12 يونيو 2023 11:03 ص
انطلاق أعمال الملتقى الرابع للإدارات الانتخابية فى الدول العربية بالجامعة العربية الجامعة العربية - صورة أرشيفية
بيشوى رمزى

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انطلقت اليوم الاثنين أعمال الملتقى الرابع للإدارات الانتخابية في الدول العربية تحت شعار "الإعلام والانتخابات" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع شعبة المساعدة الانتخابية التابعة للإدارة السياسية بالأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "المشروع الإقليمي للدعم الانتخابي في المنطقة العربية".
 
ومن المقرر أن تستمر أعمال الملتقى لمدة ثلاثة أيام، خلال الفترة بين يومي 12 و14 يونيو الجارى.
 
ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون في مجال الانتخابات من خلال تبادل الخبرات فيما بين الإدارات الانتخابية في المنطقة العربية.
 
ويشارك في الملتقى الرابع العديد من رؤساء وأعضاء الادارات والهيئات الانتخابية العربية بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية للتباحث حول الجوانب المختلفة لدور الإعلام خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
 
ومن المقرر أن تتضمن جلسات الملتقى عروضاً مقدمة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية حول دور الإعلام التقليدي والرقمي في الانتخابات، كما سيتم مناقشة سبل تعزيز قدرات الإدارات الانتخابية على التعامل مع المشهد الإعلامي بأبعاده المختلفة خلال العمليات الانتخابية.
 
 
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