اليوم السابع
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المعهد الملكى البلجيكى للأرصاد الجوية يسجل درجة حرارة قياسية لشهر يونيو

الإثنين، 12 يونيو 2023 12:55 م
المعهد الملكى البلجيكى للأرصاد الجوية يسجل درجة حرارة قياسية لشهر يونيو طقس حار ـ صورة أرشيفية
بروكسل (أ ش أ)

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سجل المعهد الملكى البلجيكى للأرصاد الجوية (آى آر إم)، درجة حرارة بلغت 31.2 درجة مئوية فى جنوب مدينة "بروكسل" ببلجيكا، وهو رقم قياسى ليوم 11 يونيو الجارى.

وذكرت قناة (بى إف إم) الإخبارية الفرنسية، اليوم الاثنين، أن المعهد الملكى للأرصاد الجوية سجل درجة حرارة مرتفعة في محطة بلدية "أوكل" فى جنوب "بروكسل".. مضيفة أن بلجيكا ليست الدولة الوحيدة التي شهدت رقما قياسيا لدرجات الحرارة خلال الأسابيع القليلة الأخيرة.

من جانبه.. قال "ديفيد ديهيناو" عالم الأرصاد الجوية فى المعهد إن هذه الحرارة أعلى بدرجة واحدة من الرقم القياسى السابق المسجل فى نفس اليوم من عام 2006.

وكانت سنغافورة قد سجلت أعلى درجة حرارة لها منذ 40 عاما، حيث بلغت 37 درجة مئوية، في مطلع شهر مايو الماضي، حيث ضربت موجة الحر معظم جنوب وجنوب شرق آسيا، وقبل أيام قليلة كانت فيتنام قد سجلت درجة حرارة قياسية بلغت 44.1 درجة مئوية في محطة أرصاد جوية في شمال البلاد.

يذكر أن مدينة "قرطبة" بإسبانيا سجلت، في نهاية شهر أبريل الماضي، أعلى مستوى على الإطلاق عند 38.8 درجة مئوية، كما شهدت فرنسا ارتفاعا في درجات الحرارة في الأيام الأخيرة، حيث حطمت عددًا من الأرقام القياسية، في شهر مارس الماضي.


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