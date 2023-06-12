اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"المصايف بالإسكندرية": نسبة الإشغال بالقطاع الشرقى بلغت 25%

الإثنين، 12 يونيو 2023 11:07 ص
"المصايف بالإسكندرية": نسبة الإشغال بالقطاع الشرقى بلغت 25% شواطئ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الخضراء فى شواطئ القطاع الشرقى، أما بالنسبة لشواطئ القطاع الغربي والعجمي، فتم رفع الراية الصفراء والتى تعني لابد من الالتزام بالنزول فى المناطق المحددة للسباحة الآمنة، وجاءت نسب الاشغال فى القطاع الشرقى 25%والغربي 10%.
 
وشددت الادارة المركزية للسياحة والمصايف على الالتزام بتعليمات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بعدم نزول البدلات الا بعد ارتداء "اللايف جاكت"، مع الاهتمام بنظافة الحمامات لاستقبال الرواد.
 
فيما اكدت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، على إعادة تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني (احجز كرسيك علي البحر) لموسم صيف 2023 ، وناشدت المواطنين الالتزام بتعليمات الحجز الإلكتروني وهى :
 
اولا:
 
الحجز عن طريق موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف
www.catr.gov.eg
 
1. الدخول على الموقع 
2. البحث في قسم الشواطئ أو اسم الشاطئ المطلوب الحجز فيه  
3. الضغط على خانة احجز الآن
4. ملأ البيانات المطلوبة وهى:
الاسم 
رقم الهاتف 
رقم الواتساب
البريد الالكتروني
رقم الهوية 
5. تحديد عدد الافراد 
6.اختيار تاريخ الحجز (ماعدا الأعياد وأيام الجمعة ) 
7. موافقة علي الشروط و الاحكام
8. اضغط احجز اللآن
9. الاحتفاظ بالكود الظاهر على الشاشة،للمرور به من بوابة الشاطئ.
 
وأكدت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية ، على أنه يتم الحجز على الموقع قبل ميعاد الذهاب للشاطئ مقدما بما لا يقل عن 48 ساعة، ويعتبر الحجز لاغيا في حالة تأخر مقدم الطلب أو أحد أفراد الأسرة عن التواجد بالشاطئ في موعد اقصاه الساعة 9 صباح اليوم المطلوب برفقة الرقم التأكيدي ولمستغل الشاطئ الحق في التصرف في الأماكن التي تم حجزها في حالة عدم تواجد مقدم الطلب عند الساعة 9 ص.
 
على أن يتم حجز الشاطئ واحد فقط فى اليوم حيث أن تكرار الحجز في اكثر من شاطئ في نفس اليوم يعرض طلب الحجز للإلغاء لإساءة استخدام الخدمة.
 

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