"السياحة والمصايف": ضبط 19 منشأة سياحية تخالف قوائم الأسعار بالإسكندرية

شنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، حملات موسعة ، بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بتكثيف الحملات والرقابة على المنشآت للتأكد من ضبط الأسعار وعدم إستغلال المواطنين، وبناء على تعليمات الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف .

وقامت الإدارة العامة للسياحة بعدة حملات، بنطاق حي منتزة اول و حي شرق وحي وسط ، و قد أسفرت الحملات عن التفتيش لعدد ( 12 ) منشأة ملتزمة بقائمة الأسعار المعتمدة من الإدارة ، ( 2 ) منشأة حققت مخالفة وجود قائمة أسعار منتهية و تم ترك إخطار للمدير المسئول للحضور الي مقر الإدارة غدا رفقة أوراق المنشأة لتجديد قائمة الأسعار المنتهية كإجراء أولى وفى حالة عدم الإلتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة .

وتم ضبط ( 13 ) منشأة غير ملتزمة بإعتماد قوائم الاسعار وقد تم إستدعاء مسؤولي المنشأت للحضور غدا لمقر الإدارة لإستكمال الإجراءات القانونية لتجديد واعتماد قوائم الأسعار الخاصة بهم وتم التنيه بعدم التخلف للأهمية.كما تم ضبط عدد ( 3 ) منشآت تبيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة وتم إخطار المدير المسئول للحضور لمقر الإدارة غدا لتجديد قائمة الأسعار وفى حالة عدم الإلتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة ، وضبط منشأة حققت مخالفة بيع أصناف غير مدرجة بقائمة الأسعار المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة و تم إخطار المدير المسئول للحضور الي مقر الإدارة غدا لإعتماد الأصناف الغير معتمدة بقائمة الأسعار وفى حالة عدم الإلتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة، و منشأة بالإطلاع علي الأوراق وجد إنها تخضع لأشراف ورقابة وزارة السياحة.