المشدد 5 سنوات لعامل لاتهامه بمحاولة التعدى على طفلة في سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ب.م.م" عامل، بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بالتعدى على المجنى عليها "ل.ع" بدائرة قسم طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين محمد سعد موسى ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة قسم طهطا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليها مفاده قيام المتهم بالتعدى عليها ومحاولة هتك عرضها كرها عنها بدائرة قسم طهطا وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.