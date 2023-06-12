اليوم السابع
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الإثنين، 12 يونيو 2023 03:40 م
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المشدد 5 سنوات لعامل لاتهامه بمحاولة التعدى على طفلة في سوهاج

الإثنين، 12 يونيو 2023 02:36 م
المشدد 5 سنوات لعامل لاتهامه بمحاولة التعدى على طفلة في سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ب.م.م" عامل، بالسجن المشدد 5  سنوات لاتهامه بالتعدى على المجنى عليها "ل.ع" بدائرة قسم طهطا.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين محمد سعد موسى ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.
 
تعود أحداث القضية الى عام 2022  بدائرة قسم طهطا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليها مفاده قيام المتهم  بالتعدى عليها ومحاولة هتك عرضها كرها عنها بدائرة  قسم طهطا وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 


سوهاج

جنايات سوهاج

قسم طهطا

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