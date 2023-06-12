المشدد 10 سنوات لشقيقين لاتهامهما بالشروع فى قتل شخص بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "ا.ا" عامل وشقيقه ح.ا" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما بالشروع في قتل المجنى عليه "ا.ح." بأن أطلقا عليه النار من سلاح آلى بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين محمد سعد موسى ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز طهطا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليه بعد إطلاق النار عليه من سلاح ناري وتم نقله إلى المستشفى للعلاج وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين و عائلة المجنى عليه فقاما بإطلاق النار عليه من سلاح ألى مما أسفر عن إصابته وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.