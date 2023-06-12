المتهم بسرقة شركة نقل أموال بمدينة 6 أكتوبر يعترف بارتكابه الجريمة بمفرده

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم ب سرقة 900 ألف جنيه من شركة نقل أموال بمدينة 6 أكتوبر، عقب القبض عليه، أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنه استغل عمله في الشركة، واستولى على النقود.

أضاف المتهم أنه أنفق جزء من المبلغ المالي على متطلباته الخاصة، وأرشد عن باقي النقود، وأكد ارتكابه الجريمة بمفرده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حجزه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سرقة مجهول لمبلغ 900 ألف جنيه من شركة نقل أموال في مدينة 6 أكتوبر.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى أن أحد العاملين بالشركة وراء سرقة النقود،وتمكنوا من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، وأرشد عن المبلغ المالي، وذكر أنه أنفق جزء منه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.