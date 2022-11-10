محافظ الوادي الجديد: بدء العمل بالعيادات المسائية اعتبارا من السبت المقبل

فريق المحافظات

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، تم الاتفاق على تشغيل العيادات الطبية التخصصية بالمستشفيات التابعة للوزارة خلال الفترة المسائية، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين وحرصًا على التوسع في تقديم الخدمات الطبية لكافة الفئات.

وأوضح الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن العمل بالفترة المسائية يبدأ اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وذلك بمستشفيات الداخلة العام والفرافرة المركزي وبلاط المركزي وحميات الخارجة وصدر الخارجة على أن يتم الإعلان أسبوعياً عن التخصصات الطبية المتوفرة.