التربية الدينية والوطنية يرسمان البهجة على طلاب بنى سويف.. صور

بنى سويف هانى فتحى

سادت حالة من السعادة على وجوه طلاب الثانوية العامة بمحافظة بنى سويف عقب انتهاء اول ايام الامتحانات التى انطلقت صباح اليوم .

وأثنى طلاب لجنة مدرسة الإيمان الابتدائية بشارع محمد متولى الشعراوى على امتحان مادتى التربية الدينية والوطنية ، مؤكدين أن الامتحانات كانت جيدة وتم الانتهاء من الاجابات قبل انتهاء الوقت المحدد .

وأكد الطلاب على توفير مراوح داخل اللجان على رغم الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة مؤكدين أن امتحان اليوم هو بمثابة تجربة حقيقة قبل انطلاق امتحانات المواد التى تضاف للمجموع.

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة 2022/2023، التي بدأت " اليوم" بالمواد التي لا تضاف للمجموع ولكن تعتبر مواد نجاح ورسوب، على أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية باللغة العربية الأحد المقبل،وتختتم 13يوليو المقبل، حيث يزيد عدد الطلاب المتقدمين للامتحان عن 19 ألف و300 طالباً وطالبة "نظامي/خدمات/ منازل" موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة. من جانبه

جاء ذلك خلال تفقده غرفة العمليات بمقر مديرية التربية والتعليم وتواصله مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة ، وذلك في حضور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ، الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية ، محمد رمضان مدير التعليم العام ، الدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤن التنفيذية.