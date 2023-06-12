اليوم السابع
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الإثنين، 12 يونيو 2023 08:24 ص
أكرم القصاص
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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على فندق في الصومال

الإثنين، 12 يونيو 2023 08:00 ص
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على فندق في الصومال الإمارات
ا ش ا

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أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو؛ وأسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.
 
وأكدت وزارة الخارجية - في بيان الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
 
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الصومالية والشعب الصومالي الشقيق ولأهالي وذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي.. متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
 
وكانت الشرطة الصومالية أعلنت أمس مقتل 6 مدنيين وإصابة 10 آخرين جراء حصار فندق مطل على شاطئ البحر في العاصمة مقديشيو من قبل مسلحي حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة.
 
وأشارت الشرطة إلى أن 3 أفراد من قوات الأمن قتلوا أثناء عملية الإنقاذ، موضحة أن قوات الأمن تمكنت من تصفية 7 عناصر إرهابية، هم كافة مهاجمي الفندق، قبل إنهاء الحصار الذي دام لعدة ساعات.

الامارات

الصومال

الارهاب فى الصومال

الخارجية الاماراتية



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