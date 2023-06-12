اليوم السابع
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ويشدد على منع التدخين بالحرم الجامعى..

الأعلى للجامعات يناقش الاستعداد لتنسيق الثانوية العامة 2023

الإثنين، 12 يونيو 2023 06:56 م
الأعلى للجامعات يناقش الاستعداد لتنسيق الثانوية العامة 2023 المجلس الأعلى للجامعات
كتب محمد صبحى

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استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، بحضور نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب أعضاء المجلس، بقاعة اجتماعات جامعة القاهرة.
 
وفي بداية الاجتماع، هنأ المجلس د.حمدي حسين لتعيينه رئيسًا لجامعة الأقصر متمنيًا له المزيد من التقدم والازدهار، كما قدم المجلس الشكر للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وللدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب على استضافة الجامعة لفعاليات الاجتماع.
 
ناقش المجلس عددًا من الموضوعات والملفات الهامة، منها أهمية نشر الوعي بين طلاب الجامعات بخطورة تعاطي المخدرات، مثمنًا كافة الجهود المبذولة من جانب الجامعات في هذا الصدد، من خلال عقد الندوات، والمحاضرات، وبرامج التوعية، مؤكدًا أهمية الالتزام بمنع التدخين بكافة أشكاله داخل الحرم الجامعي.
 
كما ناقش المجلس جهود الاستعداد لفترة تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها (من الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2023/2024.
 
أحيط المجلس علمًا باعتزام جامعة بنها تنفيذ "ملتقى إبداع (5)" بكلية التربية النوعية علي مستوى الجامعات المصرية، والمقترح انعقاده في الأسبوع الأول من إجازة منتصف العام الجامعي 2023/2024 .
 
كما أحيط المجلس علمًا بالتقرير المرحلي لتنفيذ المقترح الزمني للمسابقة الشبابية لتمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الصحة والسكان علي أن يكون العرض وحفل الختام شهر يوليو القادم.

الاعلى للجامعات

المجلس الاعلى للجامعات

الثانويه العامه

تنسيق الثانويه العامه

الحرم الجامعى



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