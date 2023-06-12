استجابة سريعة من محافظ الغربية لطلبات المواطنين ويلتقي 22 أسرة ويلبي طلباتهم

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، 22 أسرة من أبناء محافظة الغربية، وذلك في استجابة سريعة، عقب لقائهم خلال جولاته لمتابعة أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مراكز "كفر الزيات، قطور وبسيون".

حيث تم تسليمهم عقود عمل ومساعدات اجتماعية إلى جانب التأكد من توفير الخدمات الطبية للمرضى منهم، بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، و أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، و أحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة.

وأكد محافظ الغربية أن لقاء اليوم يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية كافة احتياجات المواطنين، وتوفير متطلباتهم الحياتية حيث تم تسليم عقود عمل لـ 9 حالات منهم حالة لذوي الهمم والذي تم تخصيص مرتب شهري له، كما سلم المحافظ مساعدات مالية لعدد 9 حالات أخرى.

وفي سياق متصل تابع المحافظ الحالات الطبية التي تم تحويلها لمديرية الصحة لتلقى العلاج والخدمة الطبية المناسبة ومنها حالة ضمور بخلايا المخ لطفلة من قرية كتامة مركز بسيون، فحوصات طبية شاملة لحالة من قرية قطور بسجين الكوم، قبول طلب علاج على نفقة الدولة لمريض كبد، البدء في إجراءات توفير عين صناعية لأحد الأطفال.

كما قدم المواطنين عدد آخر من الطلبات تخص أسرهم وتمت الاستجابة للعديد من الطلبات، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.