اليوم السابع
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ارتياح بين طلاب الثانوية العامة فى دمياط بعد أول أيام الامتحانات

الإثنين، 12 يونيو 2023 02:22 م
ارتياح بين طلاب الثانوية العامة فى دمياط بعد أول أيام الامتحانات طلاب الثانوية العامة
دمياط - هيثم مراد

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ارتياح شديد وفرحة رسمتها أولي ايام امتحانات الثانوية العامة على وجوه طلاب دمياط، وذلك عقب قيامهم بأداء امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية اليوم. 
 
ورصد "اليوم السابع" ردود أفعال طلاب الثانوية العامة في دمياط، والتي جاءت لتؤكد أن امتحانات اليوم جاءت سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط، مؤكدين أن اللجان كانت معدة لاستقبالهم بشكل كبير. 
 
وأضاف طلاب دمياط أن تجربة اليوم كانت جيدة، موضحين أنها قد ساعدتهم على الدخول ففي أجواء الامتحانات، والتي ستكون بدايتها بالنسبة لهم يوم الأحد القادم  أثناء أداء امتحان مادة اللغة العربية. 
 
وكانت محافظة دمياط قد استقبلت اليوم اول ايام امتحانات الثانوية العامة، بحزمة من الإجراءات أبرزها تحضير اللجان وتواجد امني مكثف أمام مقار لجان الامتحانات على مستوى المحافظة بإدارتها التعليمية العشرة. 
 
وقام الدكتور على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بجولات ميدانية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول، وتضمنت الجولة تفقد استعدادات اللجان لاستقبال الطلاب وتوفير المناخ المناسب لهم من أجل تأدية امتحانات الثانوية العامة بشكل لائق، إضافة إلي متابعته توفير التعقيم اللازم بداخل كل لجنة لمنع انتشار الأوبئة بين الطلاب، مع التشديد على الالتزام من قبل الطلاب بالاجراءات الاحترازية قبل الحضور إلي اللجان. 
 
ومن جانبه أصدر الدكتور على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بشأن توفير كافة السبل المتاحة من أجل الخروج بالامتحانات في صورة جيدة، موضحا أن المديرية قد أعدت غرفة عمليات مركزية لمتابعة الموقف اولا بأول، مشددا أن هناك متابعة من قبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بشكل مستمر للاطلاع على الموقف اولا بأول. 
 
 

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