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إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة فى حوادث متفرقة بمحافظة كفرالشيخ

الإثنين، 12 يونيو 2023 09:49 م
إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة فى حوادث متفرقة بمحافظة كفرالشيخ أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة فى حوادث متفرقة بمحافظة كفرالشيخ، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن كفرالشيخ ، تلقى إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى، تفيد بوصول مصابين فى حوادث متفرقة، وجار تقديم الإسعافات المطلوبة لهم.

بالفحص، تبين إصابة كل من، "محمود.ع.ع" ، 25 سنة، و"محمد.ف.ق"، 40 سنة ، و"عمر.أ.ع"، 30 سنة، و"محمود .ا. ر"، 23 سنة فى مشاجرة بكفرالشيخ، كما أصيبت، "شيرين .م.أ"، 22 سنة، فى حادث سيارة، و"منة.ا.أ "، 20 سنة ، فى انقلاب سيارة، تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.


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