إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة فى حوادث متفرقة بمحافظة كفرالشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة فى حوادث متفرقة بمحافظة كفرالشيخ، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن كفرالشيخ ، تلقى إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى، تفيد بوصول مصابين فى حوادث متفرقة، وجار تقديم الإسعافات المطلوبة لهم.

بالفحص، تبين إصابة كل من، "محمود.ع.ع" ، 25 سنة، و"محمد.ف.ق"، 40 سنة ، و"عمر.أ.ع"، 30 سنة، و"محمود .ا. ر"، 23 سنة فى مشاجرة بكفرالشيخ، كما أصيبت، "شيرين .م.أ"، 22 سنة، فى حادث سيارة، و"منة.ا.أ "، 20 سنة ، فى انقلاب سيارة، تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.