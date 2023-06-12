إصابة 3 مواطنين فى تصادم توك توك بسيارة ملاكى على طريق الحبيل شرق الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أصيب 3 مواطنين بكدمات وجروح فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى ومركبة توك توك على طريق الحبيل شرق الأقصر، وتم نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية اللازمة والعلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين ارة ملاكى ومركبة توك توك على طريق الحبيل شرق الأقصر، مما أسفر عن إصابة السائقين وشخص ثالث بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، ونقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية اللازمة والعلاج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد لقي جزار مصرعه فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أمس السبت، خلال التوجه لأحد مجازر إسنا لذبح عجول يملكها وطرحها فى الأسواق، حيث إنه لدى تواجده فى طابور للسيارات لدخول المجزر تعرض لحادث فى سيارته والتى عادت للخلف عليه خلال الإنتظار، وتم على الفور نقله لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية جنوب الأقصر، ولكنه فارق الحياة قبل تلقيه العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، إخطاراً من مجزر مدينة إسنا العمومى يفيد بإصابة أحد الجزارين ويدعى "محمد.م" فى حادث سيارة حيث عادت عليه السيارة بالخطأ والتى تحمل عجول كان يريد ذبحها بالمجزر، وتم على الفور نقله لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية جنوب الأقصر، ولكنه فارق الحياة قبل تلقيه العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.